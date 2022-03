Sehen Sie im Video: Seltene Aufnahmen – So sieht ein Oktopus an Land aus.

















































Seltene Aufnahmen eines Oktopusses:

Naturführer Joshua Pedley macht eine ungewöhnliche Entdeckung am walisischen New Quay Beach in Ceredigion. Der Sturm Franklin hat zwei Oktopusse an Land gespült.

Bei den beiden Tieren handelt es sich um sogenannte "Zirren Kraken", eine von 200 Kraken-Arten. Kennzeichnend für diese Art ist ihre sehr feine Körnung der Haut.





Für Pedley ist es das erste Mal, dass er so einen Oktopus sieht, denn es ist äußerst ungewöhnlich, die Tentakel-Tiere am Strand vorzufinden.

Die faszinierenden Unterwasserwesen leben vorwiegend in tieferem Gewässer, das bis zu 700 Meter Wassertiefe reicht. An Land können Oktopusse nur für eine begrenzte Zeit sein. Da sie mit ihren Kiemen atmen, würden sie auf Dauer nicht überleben.





Normalerweise bewegen sich die Meereswesen sehr elegant mit ihren acht Tentakeln im Wasser fort. Während bei Wirbeltieren das Gehirn die Bewegungen koordiniert und steuert, kontrollieren diese beim Oktopus die Arme. Die intelligenten Weichtiere haben ein bis in die Arme verästeltes Nervensystem. An allen acht Tentakeln befinden sich Saugnäpfe, die einlaufende Informationen verarbeiten, um den knochenlosen Körper in Bewegung zu setzen. Zudem sorgen Nervenknoten, die sogenannten Ganglien, dafür, dass sich jeder der Arme eigenständig bewegen kann.





Auf diese Weise findet auch einer der vorgefundenen Oktopusse wieder sicher ins Meer zurück. Und der andere? Dieser wartet wahrscheinlich, bis die Flut zurückkommt und ihn wieder sicher ins Meer zurückspült.

