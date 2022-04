Sehen Sie im Video: Fast vier Meter groß – Tourist entdeckt seltenen Sägefisch vor der Küste Floridas.

























Der Brite Ian Atherton findet bei einem Ausflug vor der Küste Floridas einen fast vier Meter großen Sägefisch – ein wirklich außergewöhnlicher Fund.





Zusammen mit seiner Familie macht der 57-Jährige Urlaub in Florida. An einem Morgen möchte der Familienvater raus aufs Meer fahren, um einen Hai zu fangen.





In Florida ist der Haifang erlaubt, und für Urlauber eine beliebte Sportart. Mehrere Charterboot-Vereine bieten Touristen an, den “großen Fisch” zu fangen. Nach Angaben der “Florida Fish and Wildlife Conservation Commission” benötigt man jedoch eine Erlaubnis, um die Tiere zu fangen. Auch die unterschiedlichen Hai-Arten, die gefangen werden dürfen oder unter Schutz stehen, werden dort aufgelistet. Besonders ins Auge sticht hierbei die Aussage, dass jede Person mit einer Erlaubnis am Tag je einen Hai fangen darf. Studien haben ergeben, dass dennoch viele Menschen illegal Haie fangen. Besonders die Regulierung rund um die staatlichen Gewässer sind hierbei eine Grauzone, denn diese ermöglichen den Menschen in Bundesgewässer zu segeln, um dort die Tiere zu fangen.





Nach Angaben der “LancsLive” wollte auch Ian diese Erfahrung machen und fuhr so mit dem Charterverein „Fin and Fly“ raus auf den Atlantik. Nach einer Weile beißt etwas an:





“Zuerst habe ich gedacht, es handelt sich um einen Stachelroche, doch als ich fast eine Stunde lang Probleme mit dem Ding hatte, sah ich sein großes Rostrum aus dem Wasser schauen.”





Erst nach einiger Zeit bemerkte Ian, dass es sich um einen Sägefisch handelt – ein sehr seltenes Tier, dass auf der Roten Liste“ der Weltnaturschutzunion IUCN als weltweit „kritisch gefährdet“ aufgeführt. Doch warum sind Sägefische so selten aufzufinden?





Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland zählen Sägefische zu den am meisten bedrohten Plattenkiemen, auch Hai- und Rochenartige genannt, der Welt.

Das liegt an der geringen Reproduktionsrate der Tiere. Dadurch machen sich sie besonders empfindlich gegenüber starker Befischung, denn Sägefische lassen sich, trotz ihres Oberkieferfortsatzes, leicht fangen. Außerdem verheddern sie sich so auch leicht in Netzen. Auch als Beifang landen viele Sägefische in den Netzen der Fischer. Diese lassen die Tiere nur selten wieder frei, da sie einen hohen wirtschaftlichen Wert darstellen. Neben der Fischerei spielt auch die Veränderung der Lebensräume in das Aussterben der Sägefische mit ein.





Sägefische sind also sehr selten aufzufinden und gefährdet. Nachdem die Gruppe rund um Ian festgestellt hat, dass es sich um einen Sägefisch handelt, haben sie diesen wieder aus dem Netz gelassen.

