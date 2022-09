Wer mitten am Tag Einhörner aus dem Ozean ragen sieht, der hat vermutlich sehr wohl alle seine Sinne beisammen. Denn in der Arktis gibt es tatsächlich Wale, die einen extrem langen Stoßzahn haben und deshalb an die berühmten Fabeltiere erinnern.

Ohnehin leben im Meer einige der seltsamsten Kreaturen, die es auf der Welt gibt. Aufsehen erregte beispielsweise vor einiger Zeit der so genannte "Dumbo-Oktopus", der so genannt wurde, weil sein Aussehen an die Disney-Figur Dumbo erinnert, den Elefanten aus dem Zeichentrick-Film.

Wer seltsame Lebewesen sucht, wird auf jeden Fall auch bei den Insekten fündig. Manche sehen so skurril aus, dass man sie zunächst gar nicht als Tiere erkennen würde.

Seltsame Tiere gibt es auch in Deutschland

Auch viele Amphibien haben sehr extreme Formen und Farben. Es gibt aber auch einen Vogel, der ein bisschen so aussieht wie ein Frosch und dazu noch "Froschmaul" heißt. Um solch ein Tier in freier Wildbahn zu sehen, muss man bis nach Sri Lanka oder Indien fahren.

Aber auch bei uns ist die Tierwelt spannend und geheimnisvoll. Und manchmal sehen auch ganz alltägliche Lebewesen aus wie aus einer Geisterwelt. Immer wieder gibt es beispielsweise Berichte von Gartenbesitzern aus Deutschland, die Albino-Maulwürfe finden. Solche Tiere sind selten und sehen ein bisschen so aus wie kleine Eisbären.

