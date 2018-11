Eine gefährliche Rettungsaktion: Vier Männer versuchen einen Rothirsch aus einem vereisten Fluss in Sibirien zu ziehen. Mit einer Kettensäge machen die Russen einen Weg für das Tier frei. Laut Aleksej Baluev, dem Urheber des Videos, dauert die Aktion vier Stunden. Als es den Männern gelingt, das Tier an die Oberfläche zu ziehen, kann sich der Hirsch kaum bewegen. Die Gruppe versucht, ihn mit einem Lagerfeuer aufzuwärmen. Schließlich bringen sie den Hirsch mit dem Auto nach Hause. In einer Garage geben die Retter ihm Essen und einen Schluck Wodka – mit der Begründung, dass der Alkohol das Tier von innen aufwärmen soll. Es erholt sich in der Wärme und kommt schließlich wieder auf Beine. Am nächsten Morgen entlassen die Männer den zu Kräften gekommenen Hirsch in den Wald.