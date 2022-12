Für die einen ist es ein tolles Erlebnis, für die anderen ein Ärgernis. Böller und Raketen zu Silvester. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie dürfen wieder Böller und Raketen verkauft werden. Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, findet das gar nicht gut: "Und das heißt für die Umwelt und auch für viele Menschen die höchsten Luftbelastungwerte des Jahres über Stunden, manchmal sogar über Tage andauernd, je nachdem, was für eine Wetterlage wir haben. Und wenn ich alleine an die sechs Millionen Asthmatiker in Deutschland denke, haben die eben ganz erhebliche Gesundheitsprobleme." Viele Menschen würden alkoholisiert mit Sprengstoff hantieren, so Resch. Es werde wieder viele Verletzte geben. Den schon jetzt stark belasteten Kliniken und Rettungsdiensten drohe eine angespannte Nacht. Die Forderung der Deutschen Umwelthilfe: Ein vollständiges Böllerverbot für alle künftigen Jahre. "Deswegen unser Appell an die Bundesinnenministerin Faeser, dass sie dieser, ja, archaischen Silvester-Böllerei ein für alle Mal ein Ende bereitet. Und wahrscheinlich braucht es jetzt noch mal die Notlagen in den Krankenhäusern, um dann Anfang des Jahres eine politische Diskussion auszulösen. Ich hoffe, dass diese Regierung die Kraft hat, dann die richtige Entscheidung zu treffen." Die Mehrheit der Bevölkerung unterstütze ein Böllerverbot, so die DUH. Ebenso die Gewerkschaft der Polizei. Und: auch die DUH sei für rauschende Feste zum Jahreswechsel. Aber für solche, bei denen niemand verletzt und die Umwelt nicht geschädigt werde.