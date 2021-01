Auf dem Times Square in New York hat das neue Jahr deutlich ruhiger als sonst begonnen. Wo sonst zehntausende Menschen ins neue Jahr starten, verfolgten nur wenige eingeladene Gäste, wie die berühmte Kugel herabschwebte. Aus Sicherheitsgründen hatte die Polizei die umliegenden Straßen weiträumig abgesperrt. Passend zur schwierigen Situation des Landes sang Gloria Gaynor "I will survive". Noch stiller ging es am Silvesterabend in Paris zu. Am Champs Élysée herrschte eine fast gespenstische Stille. Wegen der sehr hohen Ansteckungszahlen hatte die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Wer ohne Genehmigung von der Polizei auf der Straße erwischt wurde, musste 135 Euro Strafe bezahlen. Ein ganz anders Bild bot sich in Wuhan, wo die Coronapandemie vor etwa einem Jahr offiziellen Angaben zufolge ihren Anfang nahm. Dort feierten viele Menschen auf der Straße und ließen Ballons in den Himmel steigen. Durch extrem strenge Maßnahmen hat die Regierung die Pandemie weitgehend unter Kontrolle gebracht. Sobald neue Infektionen auftreten, werden große Gebiete sofort abgeriegelt.