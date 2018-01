In Hamburg feiern besonders viele Menschen Silvester am Hafen. Vom Turm der St. Michaelis-Kirche - dem "Michel" - aus, lässt sich das Feuerwerk besonders gut beobachten. Der Blick reicht über Elbphilharmonie, Landungsbrücken, Reeperbahn und St. Pauli. Wer nicht in Hamburg gefeiert hat oder es nicht auf den Turm geschafft hat, bekommt hier noch einmal ein paar Impressionen vom Silvester-Feuerwerk über Hamburg. Die stern-Redaktion hofft, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen, sind nicht allzu verkatert und können den Neujahrstag genießen. Viel Spaß mit den Bildern vom Silvester-Feuerwerk in Hamburg.