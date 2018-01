In Köln laufen die letzten Vorbereitungen für die Feier in der Silvesternacht. Nach den Ereignissen vor zwei Jahren hatten die Behörden ihre Sicherheitsmaßnahmen bereits im vergangenen Jahr verstärkt. Nach Angaben der Polizei werden in der Nacht zu Montag etwa 1.400 Polizistinnen und Polizisten rund um die Altstadt für Ordnung sorgen. Zudem sollen Dutzende Überwachungskameras die Sicherheit erhöhen. Für den Bereich um Dom und Hauptbahnhof gilt ein Pyrotechnikverbot. "Also ich bin ein sehr unängstlicher Typ, deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt auch keine Gedanken. Aber ich bin hier auch nicht am Dom, aber ich wohne eh in Köln, ich bin schon nachts unterwegs, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen." "Also, ich hätte da keine Bedenken, nein, ich denke, es gibt genügend Sicherheitsmaßnahmen jetzt sowieso nach diesem Vorfall." "Meines Erachtens sind die Leute schon irgendwo ein bisschen signalisiert mit Vorsicht, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich selber bin nicht in der Stadt gewesen, kann mich dazu also nicht äußern, aber das, was man eben so am Rande mitbekommen hat, oder Leute, die eben bösartig erwischt worden sind, ich denke mal, die haben schon ihre schlechten Erfahrungen." Auch in Berlin laufen die Vorbereitungen für die Silvesternacht auf Hochtouren. Schon seit Tagen ist die Straße des 17. Juni gesperrt. Hier soll nach Angaben der Veranstalter die größte Silvesterparty Deutschlands steigen. Zwischen Brandenburger Tor und «Goldelse» werden Hunderttausende Gäste erwartet. Die Veranstaltungssprecherin Anja Marx. "Wir sind mit der Polizei, die ist natürlich auch hier auf der Veranstaltung, aber vor allem außerhalb und hier sind 500 Ordner. Wir haben strenge Einlasskontrollen, alle Taschen werden kontrolliert. Personenkontrollen. Es dürfen keine Feuerwerkskörper, Glasflaschen oder sonstiges mitgebracht werden, keine großen Taschen, keine Koffer sind erlaubt. Und dann sind außen rum überall Betonpoller, damit Verkehrssperren für Fahrzeuge da sind." Die Gäste dürften das neue Jahr bei wohl mildem aber feuchtem Wetter begrüßen. Neben einem Feuerwerk um Mitternacht soll ein Liveprogramm die Partywillen erfreuen.