Silvester rund um den Globus: Milliarden Menschen feierten an diesem 31. Dezember den Jahreswechsel. Mehr als einen halben Tag vor Deutschland begrüßten Bewohner von Südsee-Regionen den 1. Januar 2023. Auf der Insel Kiritimati, die Teil des Kiribati-Archipels ist, startete um 11 Uhr deutscher Zeit der erste Tag des neuen Jahres.

Aus Sydney in Australien wurden wunderschöne Bilder vom Feuerwerk über der Harbour Bridge und dem Opernhaus gesendet. Die Australier schossen bei ihrem traditionellen Riesenfeuerwerk einen glitzernden Regenbogen in die Luft, ein Wasserfall aus Licht ergoss sich von der Harbour Bridge – die Show war als Vorbote der "Sydney World Pride" gedacht, die im Februar in der südaustralischen Metropole startet.

Als Kontrastprogramm zu so viel pyrotechnischer Ästhetik ließ man in den Niederlanden in manchen Orten Milchkannen hochgehen. Deutschlands Nachbarn sehen das Karbidschießen in einigen Regionen als würdige Alternative zum Silvesterfeierwerk an. Es ist einfach sehr, sehr laut.

Für manche Niederländer war der Silvesterspaß allerdings getrübt, da einige Feuerwerkshows wegen des starken Windes abgesagt wurden.

Sehr mildes Wetter hatten Meteorologen für Deutschland vorhergesagt. Die spektakulärste Party im Lande war am Brandenburger Tor geplant.

Die Fotostrecke zeigt Eindrücke von Silvesterfeierlichkeiten auf der ganzen Welt.

Silvester weltweit im Überblick – welche Regionen wann das neue Jahr beginnen:

11 Uhr Kiribati startet als erstes Land der Welt ins neue Jahr

12 Uhr Neuseeland und Samoa

13 Uhr Tuvalu im Pazifik

14 Uhr Sydney in Australien begrüßt das neue Jahr

15 Uhr Teile Australiens, darunter Brisbane

16 Uhr Südkorea und Japan

17 Uhr Philippinen, Malaysia, Singapur

18 Uhr Thailand, Vietnam

19 Uhr Bangladesch und Bhutan

19.30 Uhr Indien und Sri Lanka

20 Uhr Malediven und Pakistan

21 Uhr Armenien, Vereinigte Arabische Emirate

22 Uhr Türkei, Russlands Hauptstadt Moskau, Kenia

23 Uhr Ukraine, Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien

0 Uhr Deutschland und weite Teile der EU

1. Januar 2023 (MEZ):

1 Uhr Großbritannien, Portugal, Island

2 Uhr Kap Verde

4 Uhr Teile Brasiliens (Rio), Argentinien, Uruguay

5 Uhr Bolivien, Venezuela

6 Uhr US-Ostküste mit New York, auch Kuba, Peru

7 Uhr Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago)

9 Uhr Kalifornien in den USA mit Los Angeles

1 Uhr Alaska (USA)

11 Uhr Honolulu in Hawaii (USA)

1 Uhr Pago Pago (Amerikanisch-Samoa)

13 Uhr Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)

Quellen: Imago / mit Material von dpa