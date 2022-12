Die Welt feiert Silvester: Milliarden Menschen heißen in der Nacht zum Sonntag das Jahr 2023 willkommen. In Berlin gibt es am Brandenburger Tor wieder eine Party mit Publikum. Um Mitternacht soll es dort aber kein Höhenfeuerwerk, sondern eine Lichtshow geben.

Gefeiert wird auch in anderen Großstädten auf der ganzen Welt. In Sydney findet wieder ein Riesenfeuerwerk am berühmten Opernhaus statt, in Dubai später dann am höchsten Gebäude der Welt – dort soll mit einer Lasershow auch ein Weltrekord aufgestellt werden.

In Kiew in der Ukraine dagegen gilt weiter das Kriegsrecht. In der immer wieder mit Raketen beschossenen Hauptstadt der Ukraine ist es unter Strafe verboten, Feuerwerk zu zünden.

In London gibt es am Riesenrad "London Eye" erstmals wieder seit dem Jahreswechsel 2019/20 ein Neujahrsfeuerwerk.

26 Stunden dauert es zwischen 11 Uhr MEZ am 31. Dezember und 13 Uhr MEZ am 1. Januar, bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist. Es beginnt im Inselstaat Kiribati, geht über Australien, Asien bis Europa, Südamerika, die US-Ostküste, Kalifornien, Hawaii zu den unbewohnten Eilanden Bakerinsel und Howlandinsel wieder im Pazifik.

Silvester weltweit – welche Länder wann ins neue Jahr rutschen im Überblick:

11 Uhr Kiribati startet als erstes Land der Welt ins neue Jahr

12 Uhr Neuseeland und Samoa

13 Uhr Tuvalu im Pazifik

14 Uhr Sydney in Australien begrüßt das neue Jahr

15 Uhr Teile Australiens, darunter Brisbane

16 Uhr Südkorea und Japan

17 Uhr Philippinen, Malaysia, Singapur

18 Uhr Thailand, Vietnam

19 Uhr Bangladesch und Bhutan

19.30 Uhr Indien und Sri Lanka

20 Uhr Malediven und Pakistan

21 Uhr Armenien, Vereinigte Arabische Emirate

22 Uhr Türkei, Russlands Hauptstadt Moskau, Kenia

23 Uhr Ukraine, Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien

0 Uhr Deutschland und weite Teile der EU

1. Januar 2023 (MEZ):

1 Uhr Großbritannien, Portugal, Island

2 Uhr Kap Verde

4 Uhr Teile Brasiliens (Rio), Argentinien, Uruguay

5 Uhr Bolivien, Venezuela

6 Uhr US-Ostküste mit New York, auch Kuba, Peru

7 Uhr Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago)

9 Uhr Kalifornien in den USA mit Los Angeles

1 Uhr Alaska (USA)

11 Uhr Honolulu in Hawaii (USA)

1 Uhr Pago Pago (Amerikanisch-Samoa)

13 Uhr Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)