Der Sommer 2021 wird lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf Großevents wie die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele, sondern auch wegen der zahllosen und nicht enden wollenden Unwetter und Naturkatastrophen.

Etwa rund ums Mittelmeer: Meterhohe Flammen fressen sich an den Hängen der türkischen Riviera durch Wälder und Büsche, schwarze Rauchschwaden verdunkeln den blauen Himmel. An der Mittelmeerküste des Landes – eigentlich um die Jahreszeit Urlaubsparadies für einheimische wie ausländische Touristen – wüten seit Tagen verheerende Brände. Auch in Italien und Griechenland, wo auch die Hauptstadt Athen betroffen ist, hinterlassen Flammen ganze Landstriche verkohlt. Im Süden von Bulgarien gibt es ebenfalls Wald- und Flächenbrände.

"Neue Generation von Waldbränden"

"Die Wälder in der Mittelmeerregion werden von einer neuen Generation von Bränden heimgesucht", hieß es in einer Mitteilung des WWF. Die Umweltorganisation befürchtet, "dass im gesamten Mittelmeerraum in diesem Jahr erneut mehr als eine halbe Million Hektar Wald in Flammen aufgehen werden". Niederschlag sei auch bis Ende der kommenden Woche in den Ländern nicht in Sicht, hieß es vom DWD. Die Brandgefahr werde angesichts der Dürre auch nach dem Ende dieser Hitzewelle enorm sein, warnten Meteorologen: Wenn Winde einsetzten, könne es zu verheerenden Feuern kommen. Ebenfalls durch die Dürre begünstigt sind die heftigen Brände im Westen der USA, wo die "Bootleg"- und "Dixie"-Brände seit Wochen wüten.

Vom sozusagen gegenteiligen Problem war nicht nur der Westen Deutschland betroffen und Teile Englands, Belgiens und Chinas, als auch Italien, der Jemen, Indonesien und Indien.

Ist der Klimawandel schuld?

Warum das Wetter derzeit wieder einmal verrückt zu spielen scheint, beschäftigt auch Meteorologen und Klimaforscher. Waldbrände, Überschwemmungen oder Tornados wie zuletzt in Tschechien hat es zwar immer schon gegeben, doch mittlerweile gesellen sich wohl auch die Auswirkungen des Klimawandels dazu.

Forscher zufolge kann die Luft durch die stetige Erwärmung mehr Wasser aufnehmen. Außerdem vermuten sie, dass der Jetstream – eine Art Wetterquirl in der Atmosphäre – schwächer wird und dadurch Hoch- und Tiefdruckgebiete länger an einem Ort bleiben – und damit auch extreme Wetterlagen.