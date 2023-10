Bettwanzen in Frankreich: So amüsiert sich das Netz über die Plage im Land von Wein, Baguettes und Liebe

Wann dreht Disney den ersten Zeichentrickfilm über Bettwanzen in Paris? Und werden bodenlange Moskitonetze jetzt Haute Couture? Auf Twitter & Co. machen sich die Menschen über die Ungezieferplage in französischen Metropolen lustig.

Paris – die Stadt an der Seine, in der es nach Café au Lait, Croissants und Liebe duftet. Nach Chanel, Dior und Camembert. Nach frischgebackenem Baguette und auch sonst reichlich schönen Klischees. Wir lieben Paris, wir lieben Frankreich. Aber gerade, weil dort so vieles so unverhältnismäßig bon ist, amüsiert viele Menschen das Drama, dass sich derzeit in Teilen des Landes abspielt. Denn die Bettwanzen scheinen die Herrschaft über Frankreich übernommen zu haben – kleine, fiese Biester, die die Franzosen ebenso wie die zahlungskräftigen Reisenden des Nachts ins Fleisch beißen. Unschön.

Die Anwesenheit der Insekten ist nichts Neues, informierte Tourist:innen wissen schon seit Jahren, dass sich gerade in Paris ein besonders gründlicher Blick in die Hotelrezensionen lohnt, bevor man auf "buchen" klickt. So extrem wie in diesem Jahr war es aber schon sehr, sehr lange nicht mehr. Während Präsident Macron zur Krisensitzung ruft, tun die Menschen im Netz ihrerseits das, was sie am besten können: Lästern.

Frankreich in Angst vor den Bettwanzen

Und so finden sich auf Twitter (oder neuerdings X ...) zahlreiche bissige (entschuldigen Sie den Wortwitz) Bemerkungen zur sicherlich fürchterlichen Plage in unserem nachbarland. Und bei allem Mitleid mit den Franzosen und Französinnen können wir uns bei manchen ein leises Kichern nicht verkneifen.

Aber natürlich ist das Thema nur so lange lustig, wie es einen nicht selbst betrifft. In jedem hämischen Tweet schwingt die Sorge mit, irgendwann selbst betroffen zu sein – die lästigen Tierchen sind schließlich bekannt dafür, gern im Reisegepäck mit in fremde Länder zu kommen. Auch in Nachtzügen wurden sie bereits gesehen.

Vielleicht sollten wir alle also lieber Mitgefühl an den Tag legen statt Schadenfreude ... denn die Chance, dass auch in Deutschland demnächst jemand Bekanntschaft mit Bettwanzen machen könnte, ist leider durchaus vorhanden.