Die Erde wird immer wärmer, der Klimawandel rückt weltweit weiter in das Problembewusstsein der Menschen, wie auch das Ergebnis der Europawahl mit dem starken Abschneiden der Grünen gezeigt hat. Auch in einer aktuellen Umfrage von Statista in Zusammenarbeit mit YouGov geben drei Viertel der Befragten an, dass ihnen der Klimawandel eher oder sehr viel Sorgen bereitet.

55 Prozent denken, dass die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Kampf gegen die Erderwärmung im Fokus stehen sollte. 18 Prozent glauben dagegen, dass keine konkrete Maßnahme wirklich Einfluss auf den Klimawandel hat, weitere 17 Prozent denken, die Menschen sollten lieber planen, wie sie mit den Folgen umgehen sollen. Fast jeder Zweite gibt an zu glauben, dass wir noch Zeit haben, angemessen zu reagieren. 29 Prozent sind pessimistischer: Sie glauben, dass es schon jetzt zu spät ist, den Klimawandel zu stoppen.