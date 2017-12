Ob Jesus Christus hier tatsächlich geboren wurde , dürfte wahrscheinlich eine Glaubensfrage sein und bleiben: Die Stadt Bethlehem wird jedenfalls von vielen als Geburtsort von Jesus Christus verehrt. Am Sonntag wurden in dem Ort, gelegen im palästinensischen Westjordanland in der Nähe von Jerusalem, die letzten Vorbereitungen getroffen. Man erwartete wiederum Tausende christliche Pilger, wie der palästinensische Polizeisprecher LOUAI ERZIKAT sagte: O-Ton: "Wir haben seit den frühen Morgenstunden Polizisten im Einsatz, überall in der Stadt. Mehr als 650 sind unterwegs im Bereich der Wiege von Christu, Friede sei mit ihm. Das läuft alles entsprechend dem Sicherheits- und Verkehrsplan, der mit allen Seiten hier abgestimmt wurde. Um die Sicherheit der vielen Gäste zu gewährleisten und auch jene des Konvois des amtierenden römisch-katholischen Würdenträgers von Jerusalem, der hier in den Morgenstunden eintreffen sollte." Touristen nicht zuletzt aus Italien zeigen sich von dem Ort Bethlehem beeindruckt: O-Ton: "Ich bin zum ersten Male hier, im Heiligen Land, um etwas Besonderes zu finden, um etwas Besonderes zu fühlen aus dem Heiligen Land.q" O-Ton: "Es ist ein Segen vor allen Dingen, denn wir sind hier, um den Schritten von Christus zu folgen. Und hier zu sein, wo er geboren wurde, das ist, also ob man die Bibel lesen würde, aber live." Höhepunkt der Feiern hier dürfte dann wieder die Mitternachtsmesse in der Geburtskirche von Bethlehem werden, die etwa aus Zeiten vor dem Jahr 335 unserer Zeitrechnung stammen soll. Die Gegenwart ist allerdings ebenfalls durchaus konfliktreich: Auch in Bethlehem gab es immer wieder gewaltsame Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Protestierenden, im Zusammenhang mit der Ankündigung der US-Regierung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.