Dieses Video, das jetzt von der mexikanischen Regierung veröffentlicht wurde, soll die gescheiterte Festnahme eines Sohns des früheren Drogenbosses Joaquin Guzman zeigen, besser bekannt als "El Chapo". Die Aufnahmen zeigen, wie sich Ovidio Guzman in der Garage seines Hauses den Soldaten stellt. Das ganze soll am 18. Oktober passiert sein. Dabei soll "El Chapos" Sohn Angehörige des früher von seinem Vater geführten Sinaloa-Drogenkartells angerufen haben. Er soll sie aufgefordert haben, ihre gewalttätigen Reaktionen auf seine Festnahme abzubrechen. Wörtlich soll er gesagt haben: "Blast das Ganze ab. Ich habe mich ergeben." Ein Bruder des Verhafteten soll das aber abgelehnt und Drohungen gegen die Soldaten und deren Familien ausgesprochen haben. Minuten später habe es Meldungen von Toten und Verletzen gegeben. Die Gewalt der Kriminellen haben den Abbruch des Einsatzes nötig gemacht, argumentierte die Regierung. Ovidio Guzman wurde freigelassen. Diese Entscheidung sei richtig gewesen, verteidigte der mexikanische Staatspräsident Andrés Manuel Lopez Obrador am Mittwoch das Vorgehen: "Wir sind der Auffassung, dass wir richtig gehandelt haben. Es war richtig, weil Menschenleben das Wichtigste sind. Um unseren Willen durchzusetzen, hätten wir 2 bis 3000 Einsatzkräfte benötigt. Und wir hätten aus Hubschraubern mit Maschinengewehren schießen müssen. Wir hatten die Information, dass sie auf Zivilisten schießen wollten." Wegen der Festnahmen hatte das Drogen-Kartell Culiacan, die Hauptstadt des nordwestlichen Bundesstaates Sinaloa, insgesamt etwa sechs Stunden lang in Atem gehalten. Es gab mehrere Tote und Verletzte. Die Gewalttäter blockierten Straßen und befreiten mehr als 50 Insassen einer Haftanstalt. "El Chapo" war im Juli in New York zu lebenslanger Haft verurteilt worden, nachdem er in Mexiko gefasst und ausgeliefert worden war.