Soll in der EU weiterhin zweimal jährlich die Zeit umgestellt werden? Oder auf das Hin und Her zwischen Sommer- und Winterzeit verzichtet werden? Am Donnerstagabend um 23 Uhr deutscher Zeit (MESZ) endete eine EU-weite Bürger-Umfrage der EU-Kommission, die in den vergangenen Wochen auf riesiges Interesse gestoßen war und die Server immer wieder in die Knie gezwungen hat.

Wir würden gern Ihre Meinung erfahren: Sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden? Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Wie wichtig ist Ihnen die Zeitumstellung überhaupt? Und, falls die Zeitumstellung wegfallen sollte, wie hätten Sie's denn gern: Sollte es bei der Winter- oder der Sommerzeit bleiben? Stimmen Sie ab.

Was ist Ihre Meinung zu der Zeitumstellung?

Warum befasst sich die EU mit dem Thema?

Die EU-Kommission prüft derzeit Forderungen nach einer Abschaffung der umstrittenen Zeitumstellung. Dazu hatte das Europaparlament sie im Februar aufgefordert. Die Umfrage sei dabei allerdings nur ein Teil der Bewertung, sagte ein Sprecher über die nicht-repräsentative Befragung. "Es ist kein Referendum." Sollte die EU-Kommission zu dem Schluss kommen, dass die Zeitumstellung abgeschafft werden sollte, könnte sie einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen. Dem müssten Europaparlament und EU-Staaten allerdings noch zustimmen.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980, seit 1996 dauert sie sogar sieben Monate im Jahr: Die Menschen stellen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist jedoch höchst umstritten.