Der Sommer 2021 wird lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf Großevents wie die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele, sondern auch wegen der zahllosen und nicht enden wollenden Unwetter und Naturkatastrophen. Im Westen der USA und Kanadas etwa brennen die Wälder, begünstigt durch eine beispiellose Hitzewelle und Dürre, bereits seit Wochen. Sogar an der 3000 Kilometer entfernten Ostküste ist der Rauch zu riechen. Giftige Schwaden durch Waldbrände bedrohen auch die Menschen im Osten Russlands, wo es in der Form wie jetzt nie brennt.

Auch am Mittelmeer brennt es

Großfeuer zerstören auch am Mittelmeer ganze Landstriche: In den südfranzösischen Städten Narbonne und Carcassonne versuchen 1000 Feuerwehrleute den Flammen Herr zu werden. Im Nordosten Spaniens ist ein Waldbrand rund 100 Kilometer westlich von Barcelona außer Kontrolle geraten. Und auf der italienischen Insel Sardinien brennen die Wälder in der Provinz Oristano. Fünf Löschflugzeuge im Einsatz. Griechenland und Frankreich schickten laut italienischer Zivilschutzbehörde je zwei Flieger, um beim Löschen aus der Luft zu unterstützen.

Vom sozusagen gegenteiligen Problem sind derzeit Teile Englands, Belgiens und Chinas betroffen: So haben heftige Regenfälle unter anderem in London für Überschwemmungen und ein Verkehrschaos gesorgt. Nur anderthalb Wochen nach den schweren Überschwemmungen mit 36 Todesopfern in Belgien haben Unwetter erneut schwere Schäden verursacht. In der südbelgischen Stadt Dinant an der Maas wurden am Samstag Straßen beschädigt, Autos weggerissen und zahlreiche Häuser überflutet. In der ostchinesischen Provinz Henan hatte Rekordregenfälle zu Überschwemmungen geführt, rund 60 Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

Und dann sind noch die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort hat es erneut stark geregnet - die Lage sei aber nicht so heikel geworfen wie in der vergangenen Woche. Größtes Problem sei an einigen Orten, die nicht mehr funktionierende Kanalisation.

Ist der Klimawandel schuld?

Warum das Wetter derzeit wieder einmal verrückt zu spielen scheint, beschäftigt auch Meteorologen und Klimaforscher. Waldbrände, Überschwemmungen oder Tornados wie zuletzt in Tschechien hat es zwar immer schon gegeben, doch mittlerweile gesellen sich wohl auch die Auswirkungen des Klimawandels dazu. Forscher zufolge kann die Luft durch die stetige Erwärmung mehr Wasser aufnehmen. Außerdem vermuten sie, dass der Jetstream – eine Art Wetterquirl in der Atmosphäre – schwächer wird und dadurch Hoch- und Tiefdruckgebiete länger an einem Ort bleiben – und damit auch extreme Wetterlagen.