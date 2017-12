Einige Personen in Kalifornien wollten ihren Augen kaum trauen, als sie in am Freitagabend in den nächtlichen Himmel schauten. Sie dachten nach eigener Aussage, dass dort vermutlich wohl Außerirdische unterwegs seien. Während andere gar befürchteten, dass es sich womöglich gar um einen Raketenangriff aus Nordkorea handeln würde. Dabei war die Auflösung dieses kuriosen Spektakels am nächtlichen Himmel relativ banal, weil zum wiederholten Mal das private Weltraumunternehmen SpaceX von Gründer Elon Musk nach eigenen Angaben gerade mehrere Satelliten in Richtung Erdumlaufbahn schickte. Startpunkt der Transportrakete Falcon 9 war der kalifornische Luftwaffenstützpunkt Vandenberg, der an der Pazifikküste zwischen Los Angeles und San Francisco liegt.