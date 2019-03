Eine unbemannte Transportkapsel des US-Raumfahrtunternehmens Spacex ist am Sonntag erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Der Testflug ist ein wichtiger Meilenstein für Elon Musk's Raumfahrtfirma. Der knapp fünf Meter lange Transporter mit dem Namen "Dragon" soll in Zukunft Astronauten zur ISS bringen. Momentan sind die USA beim Transport noch auf die russischen "Sojus" angewiesen. Fünf Tage lang soll "Dragon" an der ISS angedockt bleiben. In dieser Zeit will die Besatzung Tests durchführen und sich ein Bild von dem neuen Transporter machen. U.S.-Astronautin Anne McClain und ihr Kanadischer Kollege David Saint-Jacques sind dafür eingeteilt. Das Space Shuttle-Programm ging 2011 in den Ruhestand. Bald wird sich entweder SpaceX oder Boeing damit schmücken dürfen, als erstes privates Unternehmen Menschen mit einer eigenen Rakete ins All gebracht zu haben.