Im spanischen Murcia hat ein elfjähriges Mädchen am vergangenen Wochenende ein Kind zur Welt gebracht. Der Vater: Ihr 14-jähriger Bruder! Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll die Beziehung der beiden einvernehmlich gewesen sein. Der Junge soll erst 13 Jahre alt gewesen sein, als er mit seiner kleinen Schwester schlief, berichtet die Zeitung "El País" unter Berufung auf Polizeiquellen. Damit sei die Tat in Spanien nicht strafbar, ergänzt die spanische Tageszeitung "La Opinión de Murcia" in ihrem Beitrag.

Nach dem spanischen Gesetz ist seit 2013 Geschlechtsverkehr mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren zwar strafbar und wird mit bis zu zwölf Jahren Haft geahndet. Sind jedoch beide Sexualpartner jünger als 16, in einem ähnlichen Alter und ähnlich weit entwickelt, greift dieses Gesetz nicht.

Niemand wusste von der Schwangerschaft

Die Eltern hatten das kleine, unter großen Schmerzen leidende Mädchen am Freitag ins Krankenhaus gebracht. Die Familie war ratlos, vermutete schon das Schlimmste. In der Notaufnahme stellten die Ärzte jedoch schnell fest, dass es sich nicht um ein Problem des Magen-Darm-Traktes handelte, sondern um Wehen, die die Geburt einleiteten. "Weder das Mädchen, noch sonst ein Familienmitglied hat gesagt, dass sie schwanger war und als sie gefragt wurden, gaben sie an, nichts davon gewusst zu haben", zitiert der spanische Sender "Cadena Ser" Angaben aus dem Krankenhaus. Die Elfjährige habe nicht operiert werden müssen und habe ihren kleinen Sohn auf natürlichem Wege zur Welt gebracht, heißt es weiter. Mutter und Kind gehe es gut.

Das Krankenhaus hatte den Fall der Polizei und dem Sozialamt gemeldet. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es ist bereits der zweite Fall innerhalb weniger Monate, dass in der südspanischen Stadt Murcia ein junges Mädchen ein Kind zur Welt bringt. Erst im November bekam in derselben Klinik eine Zwölfjährige ein Kind.