Unwetter und Gewitter sorgen am Freitag für Überflutungen in den Straßen, die sogar der Einsatz der Rettungskräfte behindern. Starkregen setzte Straßen und Keller in Wiesloch, Baden-Württemberg unter Wasser. Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdiensten müssen sich durch überschwemmte Straßen kämpfen.

Mehr