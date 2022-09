Sehen Sie im Video: Riesige Hagelkörner in Katalonien – Kleinkind erschlagen.









STORY: Es waren riesige Hagelkörner, die am Dienstabend über mehrere Regionen im spanischen Katalonien niedergingen. Videos in sozialen Medien zeigten die faustgroßen Kugeln und die Zerstörung, die sie anrichteten. Nach Angaben von Meteorologen waren die Hagelkörner die größten, die seit zwei Jahrzehnten in Katalonien gemessen wurden. Nach Behördenangaben starb ein 20 Monate altes Kleinkind, nachdem es von einem großen Hagelkorn am Kopf getroffen wurde. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt und mussten in den Krankenhäusern der Region behandelt werden. In den meisten Fällen habe es sich um Prellungen oder Brüche gehandelt. Mehrere Dächer und Fahrzeuge wurden beschädigt. Für Teile der Region galt auch noch am Mittwoch eine Unwetterwarnung.

