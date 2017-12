Auch Stunden, nachdem ein 58-jähriger Mann sein Auto in die SPD-Parteizentrale in Berlin gesteuert hatte, waren die Ermittler damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Der Mann hatte seinen Peugeot gegen Mitternacht in den Eingang des Willy-Brandt-Hauses gelenkt. Dabei sei der Innenraum des Autos in Brand geraten. In dem Auto hatten sich nach Angaben der Polizei gefüllte Benzinkanister und Spraydosen befunden. Das Feuer sei durch die Sprinkleranlage in dem Gebäude gelöscht worden, hieß es. Der Täter wurde mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. . Es gebe keine Hintergründe, die auf einen Anschlag hindeuteten. Patricia Brämer von der Berliner Polizei: "Also, die Motive des Mannes, warum er gerade diesen Ort gewählt hat, die sind zurzeit noch nicht bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Und die Frage nach der Motivation und der Auswahl diesen Ortes, die hoffen wir, kann uns der Mann noch beantworten." Der Mann habe bei seiner Verhaftung gesagt, er habe sich umbringen wollen. Er gab den Behörden zufolge zudem an, vor dem Vorfall an der SPD-Zentrale eine Tasche mit brennbaren Materialien vor der Bundesgeschäftsstelle der CDU in Berlin abgestellt zu haben. In der Tasche befanden sich der Polizei zufolge Gaskartuschen und Grillanzünder.