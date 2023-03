Sehen Sie im Video: Weltraumteleskop zeigt seltenen sterbenden Stern.









Wolf-Rayet-Sterne sind besonders Massereiche-Sterne. Sie befinden sich in einer Phase kurz bevor sie zur Supernova werden. Dabei stoßen sie ihre äußeren Schichten in Form von Staub und Gas ab.

Diesen Moment konnte James Webb mit seinen leistungsstarken Infrarotinstrumenten in "noch nie dagewesenen Details" festhalten, erklärt die Nasa.

Bereits 1998 konnte das Hubble-Weltraumteleskop WR124 erstmals aufnehmen.

Das Bild war aber deutlich weniger detailreich.

Die Forschenden erhoffen sich dank der Aufnahmen, die Entstehung und die Zusammensetzung des Universums besser zu verstehen.

