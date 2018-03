Dieser Raub endete in einem Trümmerfeld. Am Samstagmorgen gegen 4:00 Uhr versuchten Einbrecher in Spenge im Kreis Herford, einen Geldautomaten zu sprengen. Die Diebe schätzten die Menge des Sprengstoffs falsch ein und verursachten so zwei Explosionen.

Thomas Reschke - Feuerwehr Sprenge: "Also die ersten Kräfte, die eingetroffen sind, haben letztendlich ein zerstörtes Gebäude gefunden, mit erheblichen Trümmern, die auf der Straße lagen, Glassplitter, und im inneren Gebäude eine Brandausbreitung."

Trümmer und Glassplitter flogen fast 200 Meter weit, das Feuer breitete sich schnell bis in das Juweliergeschäft und den Dachstuhl aus, ein Teil des Gebäudes ist einsturzgefährdet. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und sind unverletzt.

Anwohner alarmierten die Feuerwehr und berichteten von einem dunklen Fluchtwagen mit zwei männlichen Insassen.

Ob die Räuber an das Geld gelangt sind, ist noch unklar, der Sachschaden am Haus wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.