Dieser Container sollte von Costa Rica nach Rotterdam reisen. Doch bevor der Transport nach Europa beginnen konnte, gelang es am Dienstag einer Spezialeinheit der Polizei den Inhalt zu beschlagnahmen. Denn mehr als eine Tonne Kokain waren getarnt als Ananassaft in der Ladung versteckt. Der Minister für öffentliche Sicherheit Michael Soto nach dem erfolgreichen Schlag gegen die Drogenhändler: „Es war Teamarbeit von internationalen Polizei-Behörden, die zur Entdeckung der Ladung geführt hat. Ich wiederhole, dass diese Drogenfracht in einem Container mit einem illegalen Transport von Ananassaft aus unserem Land verschickt werden sollte. Und es ist uns dank der Polizeiarbeit gelungen, die Drogen aufzuspüren." Es war bereits die dritte Lieferung dieser Art, die die Behörden in den vergangenen sechs Monaten beschlagnahmt haben. Mitte Februar entdeckte die Polizei fast sechs Tonnen Kokain, das ebenfalls in einem Container auf dem Weg nach Rotterdam gewesen war.