Sehen Sie im Video: Kleines Sprachtalent – Vierjähriger zählt auf Mandarin-Chinesisch.









STORY: Willkommen in der Welt von Teddy Hobbs. Der vierjährige Brite zählt nicht nur auf Französisch, sondern gleich in mehreren Sprachen bis Hundert, darunter Mandarin. Lesen hat er sich mit zwei Jahren beigebracht. Im Interview mit der BBC sagte seine Mutter Beth, sie habe den Wissenshunger ihres Sohnes bemerkt, als der sich während eines Corona-Lockdowns nur für Fernsehen mit Lerneffekt interessierte. "Ich erinnere mich, dass ich andere in unserer WhatsApp-Gruppe fragte, verhält sich irgendein Kind ähnlich? Und die Antworten lauteten: Nein." Der Kleine ist nun das jüngste Mitglied des Hochbegabten-Vereins Mensa in Großbritannien. Zutritt zu diesem exklusiven Klub erhielt er mit drei Jahren, nachdem er den Intelligenztest mit 139 von möglichen 160 Punkten absolvierte.

