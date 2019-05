Darauf haben Star Wars-Fans wohl sehnlichst gewartet: Am 31. Mai eröffnet Star Wars: Galaxy's Edge im kalifornischen Disneyland seine Tore. Die Attraktion ist ein eigenes Universum in dem Freizeitpark. Ein Highlight ist sicherlich der Millennium Falke. Im Nachbau des legendären Film-Raumschiffs können sich die Besucher bei ihrem ganz persönlichen Sternenkrieg austoben. In der exotischen Bar kann man anschließend galaktische Getränke genießen, während der Roboter-DJ auflegt. Auf einer Fläche etwa so groß wie acht Fußballfelder bietet sich den Besuchern eine fantastische Welt auf dem Planeten Batuu. Der Zugang ist aufgrund der großen Nachfrage jeweils zeitlich begrenzt. Disney hat eine Milliarde Dollar in den Bau von Star Wars: Galaxy's Edge investiert.