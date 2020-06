Sehen Sie im Video: Nach starken Regenfällen – Bewohner in Bolivien retten Kinder aus den Fluten.





Diese dramatischen Bilder kommen aus der Region Santa Cruz in Bolivien. Sie zeigen unter anderem die verzweifelten Bewohner, die nach Überschwemmungen in Wohngebieten am Montag Kinder aus den den Fluten retten. Und nach heftigen Regenfällen, sind viele Menschen auf der Suche nach Zufluchtsorten. Ein Anwohner beschreibt die Lage: "Ja, wir brauchen hier Hilfe. Wir bitten die örtliche Regierung um Hilfe. Hier ist alles überflutet. Wasser steht in meinem Haus und alle meine Sachen sind völlig nass. Und uns ist sehr kalt, weil hier alles überflutet ist." Nach Angaben lokaler Medien konnten die Bewohner auf einem nahe gelegenen Markt in Sicherheit gebracht werden. Starke Niederschläge hatten zu plötzlichen Überschwemmungen geführt. Das ganze Ausmaß der Katastrophe in Bolivien ist noch nicht überschaubar. Bisher liegen von den Behörden noch keine Angaben zu Schäden oder Opfern vor.