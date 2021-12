Zeugnis der Vergangenheit: Diese mehr als 130 Jahre alte Kupferkiste wurde unter der Statue des konföderierten Generals Robert E. Lee in Richmond, im US Bundesstat Virginia entdeckt.

Im September war die Statue des Südstaaten-Generals Robert E. Lee in Richmond im US-Bundesstaat Virginia abgebaut worden. Vergangene Woche wurde im Sockel des Denkmals eine Zeitkapsel entdeckt – und jetzt eine zweite.

Am einstigen Standort der Robert-E.-Lee-Statue in Richmond im US-Bundestaat Virginia ist eine zweite Zeitkapsel gefunden worden. Unter dem Sockel des Denkmals für den Südstaaten-General habe sich eine Kupferkiste befunden, "unterhalb des Bodens in einem sehr feuchten Bereich", zitiert der US-Sender CNN die Direktorin des Virginia Department of Historic Resources, Julie Langan. Es sei "zu früh, um zu wissen, ob Wasser in die Kiste eingedrungen ist". Die Kiste wiegt nach Angaben von Langan gut 16 Kilo und ist 34 Zentimeter breit, 34 Zentimeter lang und 19 Zentimeter hoch.

Zweiter Fund unter Statue von Robert E. Lee

"Sie haben sie gefunden!", jubelte Virginias Gouverneur Ralph Northam am Montag (Ortszeit) auf Twitter und postete ein Foto der Kupferkiste. "Das ist wahrscheinlich die Zeitkapsel, nach der alle gesucht haben."

Die Kiste soll Northam zufolge am Dienstag um 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) geöffnet werden. Ihr Inhalt sei bereits mithilfe von Röntgenaufnahmen untersucht worden. "Experten glauben, dass es sich um Münzen, Bücher, Knöpfe und sogar Munition aus dem Bürgerkrieg handeln könnte", twitterte der Gouverneur.

Vor wenigen Tagen war bereits eine erste mehr als 130 Jahre alte Zeitkapsel im Sockel der abgebauten Statue des Konföderierten-Generals gefunden worden. Sie enthielt jedoch nicht wie in einem zeitgenössischen Zeitungsartikel beschrieben Relikte aus dem Bürgerkrieg sowie ein Bild des ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln in seinem Sarg, sondern drei Bücher, ein Foto in einem Stoffumschlag und eine Münze.

"Die letzte Woche geborgene Kapsel kam unerwartet und wurde wahrscheinlich von am Bau beteiligten Männern hinterlassen", erklärte Langan jetzt. Bei der zweiten Kiste handele es sich dagegen "wahrscheinlich um diejenige, von der bekannt ist, dass sie in den Sockel eingesetzt wurde".

Die 12 Tonnen schwere Statue von Lee auf seinem Pferd war 1890 zu Ehren des Generals in der der ehemaligen Hauptstadt der Südstaaten errichtet worden. Im September wurde sie nach Anti-Rassismus-Protesten entfernt. Während des Bürgerkriegs in den 1860er-Jahren spaltete sich der konföderierte Süden von den USA ab und kämpfte für die Aufrechterhaltung der Sklaverei, die damals im Rest des Landes abgeschafft war.

Quellen: CNN, AFP