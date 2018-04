"Universum" und "Polarstern" - die Namen der Lilien und Rosen auf seinem Sarg als Hommage an einen großen Astrophysiker. In Cambridge haben Angehörige, Kollegen und Freunde Abschied von Stephen Hawking genommen. In der britischen Universitätsstadt fand für den legendären theoretischen Physiker ein Trauergottesdienst statt. Nach der Messe mit rund 500 geladenen Gästen traten Hawkings Ex-Frau Jane sowe seine Kinder Timothy und Lucy vor die Great St. Mary's Church. Abschied nahm auch der Schauspieler Eddie Redmayne, der Hawking im Film "Die Entdeckung der Unendlichkeit" spielte. Die Sargträger kamen von der Universtität Cambridge, wo Hawking als Professor seien Forschung vorantrieb. Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren gestorben. Seine Asche soll in der Westminster Abbey in London beigesetzt werden. Dort ruhen einige der bedeutendsten Wissenschaftler der Geschichte, so etwa Isaac Newton und Charles Darwin.