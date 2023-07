Aktuell findet wieder die Santafermines statt, das alljährliche Stadtfest zu Ehren des Heiligen Firmin des Älteren. Der bekannteste Bestandteil ist die Stierhatz durch die Straßen von Pamplona. In diesem Jahr sind einige Läufer verletzt worden, allein am Montagmorgen hat es sieben Männer erwischt. Einen der Männer habe ein Kampfbulle auf die Hörner genommen. Er und die anderen, die Prellungen erlitten, seien in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Damit sind seit Freitag bei der ebenso berühmten wie umstrittenen Veranstaltung insgesamt 22 Läufer verletzt worden. Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die 825 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Dutzende Läufer verletzt. Seit 1924 gab es 16 Todesopfer, das letzte 2009. Es gibt insgesamt acht Läufe.

Tierschützer beklagen, für die Tiere sei die Stierhatz tatsächlich nichts anderes als eine panische Flucht durch die für sie völlig ungewohnten Menschenmassen. Es handele sich ebenso wie der Stierkampf um Tierquälerei, die ein Ende haben müsse.