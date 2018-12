Das Bild des mutmaßlichen Attentäters vom Straßburger Weihnachtsmarkt läuft auf allen Fernsehkanälen in Frankreich. Die Polizei hat einen öffentlichen Fahndungsaufruf nach Cherif Chekatt herausgegeben. Der 29-Jährige ist derzeit der meistgesuchte Mann Frankreichs. Auch viele Stunden nachdem er auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen getötet und verletzt hatte, hat die Polizei noch keine Spur von ihm. Hunderte Beamte in Frankreich und auch in Deutschland suchen nach ihm. Es gibt Kontrollen und Durchsuchungen. Überall in Straßburg sind Polizisten und Soldaten zu sehen. Bewohner der Stadt finden die Situation unheimlich. "Ich bin durch die Stadt gelaufen und sie war wie ausgestoben. Das ist merkwürdig. Es ist, als ob es vier Uhr morgens wäre und alle zu Hause sind. Es ist, als ob man in einer anderen Dimension wäre." "Auf jeden Fall können die Sicherheitskräfte Straßburg nicht rund um die Uhr während der Weihnachtszeit umstellen. Das ist unmöglich. Wir müssen mit unserem normalen Leben weitermachen." Die Regierung hat die höchste nationale Sicherheitswarnstufe ausgerufen. Besonders die rund 40 Weihnachtsmärkte sollen besser gesichert werden. 1300 weitere Soldaten sollen für die Sicherung öffentlicher Orte abgestellt werden.