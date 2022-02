Sehen Sie im Video: Streitkräfte-Vergleich 2022 – diese Länder haben die größten Armeen der Welt.





















Der Ukraine-Konflikt zwischen Russland und dem Westen sorgt bei vielen Menschen für Sorgen und Ängste. Doch trotzdem herrscht bei internationalen Spannungen oft Unklarheit darüber, welche militärischen Kräfte sich eigentlich gegenüberstehen. In diesem Video sehen Sie die Länder mit der größten Truppenstärke und dem höchsten Militäretat.





Truppenstärke – Reservisten und Paramilitärs nicht berücksichtigt (Global Firepower, Daten für 2022)





1. China: Das Reich der Mitte ist nicht nur das bevölkerungsreichste Land der Erde, sondern hat mit mehr als zwei Millionen Soldaten auch die größte Armee der Welt.

2. Indien: Passend zur zweitgrößten Bevölkerung weltweit hat Indien mit 1,45 Millionen Soldaten auch die zweitgrößte Armee des Planeten.

3. USA: Die Vereinigten Staaten von Amerika liegen mit einer Truppenstärke von rund 1,4 Millionen Soldaten knapp hinter Indien.

4. Nordkorea: Der Staat in Ostasien hat eine Armee mit 1,2 Millionen Mitgliedern. 4,6 Prozent der Bevölkerung sind beim Militär. Zum Vergleich: In den USA sind es 0,4 und in China 0,1 Prozent.

5. Russland: Die russischen Streitkräfte bringen es auf 850.000 aktive Soldaten.

Deutschland belegt in Sachen Truppenstärke Rang 30.





Militäretat (Stockholm International Peace Research Institute, Daten für 2020)





1. USA: Kein Land investiert mehr Geld in seine Streitkräfte als die Vereinigten Staaten von Amerika. Mehr als 766 Milliarden US-Dollar lassen sich die Amerikaner ihre Streitkräfte im Jahr kosten.

2. China: Der zweite Platz kommt gerade auf ein Drittel dieser Summe. China gibt pro Jahr rund 245 Milliarden US-Dollar für sein Militär aus.

3. Indien: Indien kommt mit 73 Milliarden US-Dollar Militäretat trotz größerer Truppenstärke nicht einmal auf ein Zehntel der US-Ausgaben.

4. Russland: Das flächenmäßig größte Land der Welt gibt rund 66 Milliarden US-Dollar für seine Streitkräfte aus.

5. Großbritannien: Obwohl die Briten in Sachen Truppenstärke nicht in den Top 10 sind, belegen sie beim Militäretat mit rund 58 Milliarden US-Dollar einen der oberen Plätze.

Bei den Militärausgaben belegt Deutschland Rang 8.

