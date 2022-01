Sehen Sie im Video: Studentin wird obdachlos und startet Tiktok-Kanal – doch Millionen werden hinters Licht geführt.













Ein Kanal auf TikTok sorgt derzeit für Wirbel – nicht nur in der Schweiz.

Denn er zeigt das tragische Schicksal einer Studentin in der laut dem Wirtschaftsmagazin „The Economist" teuersten Stadt der Welt 2020.

Auf dem TikTok-Kanal lorena.am.limmat ist zu sehen, dass die Kunst-Studentin ihre Wohnung verliert und plötzlich obdachlos wird.

„Ich bin gefragt worden, wieso ich in der Schule wohne. Eine berechtigte Frage. Meine Miete hat sich erhöht und ich hab mich von meinem Freund getrennt."

„Ich habe einen Schlafsack dabei und schlaf an verschiedenen Stellen."

Zwei Monate lang ließ die Studentin ihre Follower an ihrem Leben teilhaben und ihre Geschichte berührte viele.

Über eineinhalb Millionen Menschen sahen ihre regelmäßigen Posts, einige boten spontan ihre Hilfe an, doch dann das…

„Wohnungsnot in Zürich ist ein seriöses Problem. Aber die Geschichte nicht." Nun sind viele User sauer, sie fühlen sich hintergangen.

Aber bei dem TikTok-Kanal handelt es sich um ein Kunstprojekt einiger Studierender der Zürcher Hochschule der Künste.

In einem neuen Post haben die Studierenden ein Making-Of des Projekts gezeigt.

Auch wenn es sich um ein fiktionales Projekt handelt, betonen die Studierenden, dass sie auf die realen Probleme steigender Mieten auf die Situation von Normalverdienern und -verdienerinnen und Studierenden aufmerksam machen wollen.

Aber die Fake-Story zeigt noch etwas anderes: Zu schnell werden Fake-Informationen auf Social Media als Wahrheit akzeptiert. Die Studierenden aus Zürich erinnern mit ihrem Projekt eindringlich daran, vermeintliche Fakten im Internet immer zu hinterfragen.

