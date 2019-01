Mit nassen Füßen ins Neue Jahr - "Zeetje" hat in der Innenstadt von Wismar deutliche Spuren hinterlassen. Das Tief sorgte an der Ostsee in der Nacht zu Mittwoch für die erste Sturmflut des Jahres. Am Morgen lag der Wasserstand rund 1,70 Meter über Normal, im Lauf des Tages ging die Flut aber leicht zurück. Für die Menschen in Wismar kam das Hochwasser offenbar völlig überraschend, wie diese Anwohnerin berichtet. "Hier war überhaupt keine Vorwarnung. Hier war gar nichts. Kein Sandsack, nix stand zur Verfügung. Das war voriges Jahr weitaus besser. Hier brennt schon seit einer ganzen Zeit der Stromkasten. Nix passiert, wir mussten anrufen. (NACHFRAGE ZU EINER SIRENE, DIE ES DIESMAL ZUR HOCHWASSERVORWARNUNG GEGEBEN HABE) "Ja, da war das Wasser aber schon im Haus, da kam die Sirene. Da sind wir so ein bisschen enttäuscht." Der Deutsche Wetterdienst hat für die Ostsee Sturmböen bis Windstärke neun vorausgesagt. im Tagesverlauf sollte der Wind allerdings abnehmen. Von Norden her strömt dann kalte Luft nach Deutschland - das neue Jahr startet winterlich kühl.