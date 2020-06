Sehen Sie im Video: Krawalle in Stuttgart – Polizei sieht keine politische Motivation.





Nach einer Drogenkontrolle in Stuttgart hat es Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Sonntag schwere Randale in der Innenstadt gegeben. Dabei sei es "zu erheblichen Angriffen auf Polizeibeamte, Streifenwagen und Ladengeschäfte in der Innenstadt" gekommen, wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilte. Mehr als ein Dutzend Polizeibeamte sollen verletzt worden sein. Thomas Berger, stellvertretender Leiter der Polizei Stuttgart: "Um 23:30 Uhr sollte es im Rahmen einer ganz normalen Polizeikontrolle, im Rahmen eines BTM-Verfahrens, zur Kontrolle einer Person kommen. Diese Person, um gleich ihre Frage vorwegzunehmen, ist ein 17-jähriger deutscher Staatsbürger mit weißer Hautfarbe, der im Bereich Obere Schlossstraße, Gartenanlage Eckensee offensichtlich ein Rauschgiftdelikt begangen hat, kontrolliert werden ." Daraufhin hätten sich viele Anwesende gegen die Beamten solidarisiert. Abgestellte Streifenwagen seien massiv beschädigt worden, mit Stangen und Pfosten wurde auf die Fahrzeuge eingeschlagen, schilderte die Polizei die Vorgänge. In der Stuttgarter Innenstadt sammelten sich im Laufe der Nacht etwa 500 Leute an, so die Polizei. Mehr als 40 Ladengeschäfte sollen nach Angaben der Polizei beschädigt worden sein, einige seien wahllos geplündert worden. Eyok Russom ist Leiter einer Mobilfunk-Anbieter-Filiale. Ihm wurden zahlreiche Geräte geklaut. "Ich finde es einfach traurig. Ich bin entsetzt. Ja, das ist schon Randale. Das ist schon, sage ich einmal... Ja, es wurde einfach... Ich glaube, das ist hausgemacht. Ich weiß nicht, ob das verabredet wurde, oder ich bin einfach sprachlos." Die Kriminalpolizei sichert noch Spuren und hat 24 Personen vorläufig festgenommen. Sieben werden in den nächsten Tagen dem Haftrichter vorgeführt. Bei der Menschen, die sich bei der Drogenkontrolle mit dem 17-jährigen Deutschen solidarisiert hatten, handelt es sich laut Polizeipräsident Franz Lutz um Menschen aus der Party- und Eventszene: "Sie inszeniert sich dann in den sozialen Medien mit ihrem Handeln und da gehört seit neuestem eben auch dazu, ein aggressives und beleidigendes Tun gegen Polizeibeamte." Parallelen zu der Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA und den damit einhergehenden Gewalttaten, sieht die Polizei Stuttgart nicht. .