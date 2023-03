Sehen Sie im Video: Ausgebüxtes Zebra sorgt für Aufregung in Wohnviertel.









STORY: Kommt ein Zebra um die Ecke... Feuerwehrleute der Gwangjin-Brandwache in Seoul drehten am Donnerstag diese Aufnahmen des aus einem Zoo ausgebüxten Huftieres. Ein für Einsatzkräfte und Anwohner wohl äußert seltener Anblick. Zu sehen ist das Tier, das sichtlich aufgeregt in der Gasse eines Wohnviertels herumirrt. Nach einem Schuss aus dem Betäubungsblasrohr sackte das Zebra zusammen, wurde in ein Netz gewickelt und auf einen Lastwagen verladen. Es habe wohlbehalten in den Seoul Children's Grand Park, in seine gewohnte Umgebung, zurückgebracht werden können, so ein Sprecher der Einrichtung.

