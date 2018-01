Dichter Qualm kommt aus dem Gebäude, für Dutzende Menschen, die sich in dem Krankenhaus im südkoreanischen Miryang befanden, kam am Freitag jegliche Hilfe zu spät. Bei dem Brand starben nach offiziellen Angaben wohl mehr als 30 Personen, zudem wurden über 70 weitere verletzt. Das Feuer brach am Morgen Ortszeit in der Notaufnahme im ersten Stock aus, so der Leiter der örtlichen Feuerwehr. Nach einigen Stunden hatten die Einsatzkräfte die Flammen gelöscht. O-Ton: "Wir konnten in einem frühen Stadium verhindern, dass es sich in den zweiten Stock ausbreitet, somit konnten wir die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte Etage sichern." Feuerwehrleute brachten rund 200 Menschen aus dem Krankenhaus und einem angegliederten Seniorenheim in Sicherheit. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in setzte ein Krisentreffen an. Nach Angaben eines Sprechers rief er die Behörden dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten. Miryang befindet sich etwa 270 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Seoul.