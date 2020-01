Ein Auto ist in Südtirol in eine deutsche Reisegruppe gefahren und hat sechs junge Urlauber getötet. Die Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Luttach stammen alle aus Deutschland. Die sechs Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren seien noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr des Ortes am Sonntag. Elf Menschen seien verletzt worden, vier davon schwer. Der Fahrer des PS-starken Sportwagens war vermutlich betrunken, als er die Touristen tötete. Die Gruppe war in den Skiferien und soll in dem Wintersportort auf dem Heimweg von einem Discobesuch im Club "Hexenkessel" gewesen sein, berichtet die "Bild".

Laut Medien in Italien hatte der Fahrer fast 2 Promille Alkohol im Blut. Die Gruppe war in den Skiferien und in dem Wintersportort auf dem Heimweg von einem Discobesuch. Das Auto sei gegen 1.15 Uhr nachts in dem Ort Luttach im Ahrntal in die 17 Menschen gefahren, die an der Hauptstraße standen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen von einem Unfall und nicht von einer absichtlichen Tat aus. Die zulässige Promillegrenze in Italien liegt bei 0,5 Prozent. Dem Fahrer drohen nun bis zu zwölf Jahre Haft, mindestens aber sechs Jahre, berichtet der Fernsehsender "Rai".

Opfer aus NRW, Niedersachsen und Hamburg

Die Opfer müssen noch abschließend identifiziert werden. "Das neue Jahr beginnt mit dieser schrecklichen Tragödie", sagte der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher auf einer Pressekonferenz in Luttach. "Wir sind alle geschockt." Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete von der Pressekonferenz, die Gruppe komme aus dem nördlichen Deutschland, woher genau, war unklar. Die "DPA" hingegen berichtet, das zwei der Opfer aus Nordrhein-Westfalen stammen sollen. Demnach kam eines der Opfer aus Köln, ein anderes aus Remscheid. Inzwischen heißt es, dass alle Todesopfer aus NRW stammen. Das hat Ministerpräsident Armin Laschet über Twitter bekannt gegeben. Dieses schreckliche Unglück mache ihn fassungslos und unendlich traurig, teilte er mit. Den Opfern und ihren Familien gelte die tiefe Anteilnahme der Landesregierung.

Ein Todesopfer kam aus Niedersachsen. "Einer der Getöteten wohnte in Niedersachsen. Mein tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, aber auch denen aller anderen Todesopfer", zitierte die Staatskanzlei am Sonntag auf Anfrage Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Ein weiteres Todesopfer wohnte in Hamburg. Die Person stamme aus Baden-Württemberg, sei in der Hansestadt aber gemeldet gewesen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei am Sonntag in Hamburg.

Über die Herkunft des Opfers hatte zunächst Radio ffn berichtet. Im Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, Mitarbeiter des Generalkonsulats Mailand stünden im Kontakt mit den zuständigen italienischen Behörden, die mit der Identifizierung der Verunglückten befasst sind und unterstützten bei der Betreuung der Betroffenen.

Fahrer hatte fast 2 Promille im Blut

Die Verletzten kamen in Krankenhäuser der Region, eine Frau wurde nach Innsbruck ins Krankenhaus geflogen. Der 27 Jahre alte Autofahrer überlebte und wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ihm werde mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Nach Medienangaben hatte der Einheimische nicht nur einen sehr hohen Alkoholwert im Blut, sondern war auch sehr schnell unterwegs.

Ein Sprecher der Feuerwehr in Luttach sagte der dpa, die Menschen seien auf der Hauptstraße des Ortes unterwegs gewesen. Vermutlich seien sie ausgegangen. Die Opfer kämen wahrscheinlich aus verschiedenen Regionen in Deutschland. 160 Einsatzkräfte waren vor Ort. Helmut Abfalterer von der Feuerwehr sagte der "Tageszeitung Online": "Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld."

Opfer des Unfalls in Südtirol müssen noch identifiziert werden

Die Polizei ermittle den Hergang des Unglücks, hieß es beim Landeskommando der Carabinieri. Den Angaben zufolge müssen die Opfer noch identifiziert werden. In der Gruppe hätten sich nicht alle untereinander gekannt und nicht alle hätten Dokumente bei sich gehabt, hieß es bei der Polizei. Das Auswärtige Amt äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die Gegend liegt in Italien an der österreichischen Grenze und ist als Ski- und Wintersportgebiet bekannt. Luttach ist ein Dorf der Gemeinde Ahrntal, die etwas mehr als 1000 Einwohner hat. Es liegt in der Nähe von Bruneck. Der Ort ist bekannt bei deutschen Jugendgruppen, die zum Skifahren kommen. In dem Ort gab es nach dpa-Informationen seit längerem Klagen über Autos, die auf der Hauptstraße rasen. Erst vergangenes Wochenende kamen bei einem Lawinenunglück in Südtirol drei Deutsche ums Leben.

