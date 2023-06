von Thomas Krause Der 19-jährige Suleman Dawood ist wohl nur seinem Vater zuliebe mit dem Tauchboot zum Wrack der "Titanic" aufgebrochen. Das berichtet zumindest seine Tante in einem TV-Interview.

Suleman Dawood, das jüngste Todesopfer des "Titan"-Unglücks, war offenbar nicht besonders erpicht auf den Tauchgang zum Wrack der "Titanic". Seine Tante, Azmeh Dawood, sagte dem TV-Sender NBC News, ihr Neffe habe ein Familienmitglied informiert, dass er "keinen großen Bock" habe und der geplante Tiefsee-Trip ihm "Angst mache".

Dennoch sei er schließlich in das Tauchboot gestiegen, um seinem Vater, einem leidenschaftlichen "Titanic"-Enthusiasten, am Vatertagswochenende eine Freude zu machen. Als die Nachricht kam, dass wohl alle fünf Männer an Bord des Tauchbootes tot sind, sei sie am Boden zerstört gewesen, so Azmeh Dawood. "Ich kann es nicht glauben", so Azmeh laut NBC. "Es ist eine unwirkliche Situation."

Tante befürchtete das Schlimmste

Seit Sonntag habe sie quasi am Fernseher geklebt, nach Neuigkeiten über die Suche nach ihrem Bruder und Neffen gelechzt und zugleich das Schlimmste befürchtet. "Ich fühle mich wie in einem schlechten Film mit einem Countdown, bei dem man nicht weiß, worauf man zusteuert", sagte sie. "Mir persönlich fällt es schwer, zu atmen, wenn ich an sie denke.

Ihr kleiner Bruder Shahzada sei schon als Kind absolut fasziniert von der "Titanic" gewesen und habe immer wieder einen alten Spielfilm über ihren Untergang angesehen. Als Erwachsener habe er dann Ausstellungen mit Fundstücken aus dem Wrack besucht oder sich stundenlange Dokumentationen über Schiff und Unglück angesehen.

"Wäre nicht in die 'Titan' eingestiegen"

Daher sei sie nicht überrascht gewesen, als sie erfahren habe, dass ihr Bruder Tickets für die Oceangate-Mission gekauft hatte. So etwas würde sie niemals tun, erklärte sie "NBC": "Wenn Sie mir eine Million Dollar gegeben hätten", sagte sie, "wäre ich nicht in die 'Titan' eingestiegen."

Vielleicht hat ihr Neffe Suleman Dawood ähnlich gedacht, sich aber nicht zu widersetzen gewagt. Erfahren wird das jedoch niemand mehr.

