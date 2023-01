von Eugen Epp Mit 82 Jahren musste ein Supermarkt-Kassierer aus den USA immer noch arbeiten – für den Ruhestand reichte sein Geld nicht aus. Dank mehr als 100.000 Dollar Spenden kann er seinen Job nun an den Nagel hängen.

"Wow." So reagierte Warren Marion, genannt "Butch", als ihm Rory McCarty einen Scheck über 108.000 Dollar – umgerechnet 100.000 Euro – überreichte. Dann konnte er vor Rührung nicht mehr weitersprechen. Butch ist 82 Jahre alt und arbeitete dennoch bis vor Kurzem Vollzeit als Kassierer in einem Walmart. Der US-Veteran verfügte nicht über die finanziellen Möglichkeiten, in Ruhestand zu gehen. Das ist jetzt aber möglich – dank McCarty und vielen Spender:innen.

Rory McCarty war nämlich auf den betagten Supermarkt-Angestellten aufmerksam geworden und ließ sich von einer Spendenkampagne inspirieren, bei der ein Walmart-Mitarbeiter kürzlich 200.000 Dollar für eine 81 Jahre alte Kollegin gesammelt hatte. Das Gleiche wollte McCarty tun: Er lud auf TikTok ein Video von Butch hoch und setzte eine Crowdfunding-Kampagne auf.

Mehr als 5000 Spender

"Ich wollte diesem Navy-Veteranen helfen, den Rest seines Lebens auf Reisen zu gehen, um seine Kinder in Florida zu sehen", erklärte McCarty. Butch solle endlich all die Dinge tun können, die ihm in der Vergangenheit aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen seien. Durch sein Unternehmen verfügt Rory McCarty über einen TikTok-Account mit 30.000 Followern, hatte also auch die Reichweite, um viele Menschen mit seinem Anliegen zu erreichen.

So gelang es tatsächlich, eine große Geldsumme für den 82-Jährigen aufzutreiben. Insgesamt kamen über die Spendenkampagne mittlerweile sogar mehr als 130.000 US-Dollar zusammen, die – wie McCarty verspricht – komplett an den Walmart-Kassierer gehen. Butch konnte es kaum glauben, dass ihn so viele unbekannte Menschen finanziell unterstützen, damit er endlich seinen Ruhestand genießen kann – insgesamt waren es mehr als 5000 Spender. Als erstes habe er sich gleich mal bei seinen Kindern und Enkelkindern in Florida als Besucher angemeldet, erzählt Rory McCarty: "Macht schon mal das Gästebett fertig."

