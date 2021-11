In NRW hat ein Autofahrer zwei Radfahrer mit seinem SUV verfolgt und in Gefahr gebracht. Einen der Sportler drängte der Mann sogar in den Straßengraben der Gegenfahrbahn ab. Was er vermutlich nicht ahnte: Die Szenen wurden gefilmt.

Erst brettert er mit deutlich zu geringem Abstand an ihnen vorbei, wenig später bremst er sie aus und will einen vom Rad ziehen, dann rastet er völlig aus: Im Siegerland in NRW hat ein SUV-Fahrer – man kann es kaum anders beschreiben – regelrecht Jagd auf zwei Radfahrer gemacht und ist dabei von einem der Sportler gefilmt worden. Mit Konsequenzen für den Autofahrer: Der Führerschein des 56-jährigen Beschuldigten sei am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen beschlagnahmt worden, schreibt die "Siegener Zeitung", die zuerst über den Fall berichtete. Demnach war es nicht das erste Mal, dass der Mann im Straßenverkehr auffällig wurde.

Die Beschlagnahmung der Fahrerlaubnis sei "die zwangsläufige Folge der schweren Vorwürfe" gegen den Mann, zitiert die Zeitung einen Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Diese Person darf nicht länger am Straßenverkehr teilnehmen."

SUV-Fahrer drängt Radfahrer in Straßengraben – der Gegenfahrbahn

Tatsächlich lässt einen die Aufnahme des Vorfalls vom vergangenen Montag fassungslos zurück. Obwohl dem SUV-Fahrer auf der Landstraße im Raum Netphen kein Fahrzeug entgegenkommt, überholt er die beiden Sportler bei hohem Tempo mit deutlich zu geringem Abstand. Eine Situation, die viele Radfahrer kennen dürften. Nach dem Überholvorgang jedoch bremst der Mann mitten auf der Fahrbahn ab und versucht einen der beiden vom Rad zu ziehen.

Der aber kann ausweichen und fährt weiter. Die Radfahrer setzen ihre Tour fort, um nur wenig später wieder vom nun offensichtlich noch wütenderen Autofahrer scharf geschnitten und ausgebremst zu werden. Einen der beiden drängt der Fahrer im weiteren Verlauf sogar in den Straßengraben ab – wohlgemerkt dem der Gegenfahrbahn, die er zuvor einfach kreuzte. Die irren Szenen im Video:

Bereits Ermittlungen wegen Nötigung gegen 56-Jährigen

Dass der Mann seinen Führerschein nun vorerst los ist, liegt laut "Siegener Zeitung" auch an der Vorgeschichte des 56-Jährigen. So sei bereits im Juni diesen Jahres in einem anderen Fall gegen den Mann ermittelt worden. Damals soll er mit seinem Fahrzeug so nah auf eine Frau zugefahren sein, dass sich diese nur mit einem Sprung zur Seite habe retten können. Laut Polizei sei es im Anschluss zudem zu Beleidigungen gekommen. Auslöser für den Ausraster? Der Mann habe warten müssen, weil ein Lkw wenden wollte.

Der Fall landete dem Bericht zufolge sogar bei der Staatsanwaltschaft, ein Verfahren sei jedoch mit dem Verweis auf den möglichen Privatklageweg eingestellt worden, heißt es. Demnach reichte der Hergang des Vorfalls nicht aus, um dem Vorwurf der Nötigung weiter nachzugehen. "Im Lichte des aktuellen Vorfalls muss der Vorgang von damals nun sicher anders bewertet werden”, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

"So was habe ich aber noch nicht erlebt"

Laut "Siegener Zeitung" wird gegen den 56-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Für Letzteres kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drohen, wenn dem Beschuldigten nachgewiesen wird, dass er durch eine grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise das Leben anderer Menschen gefährdet hat.

Marcus Mockenhaupt, einer der beiden Radfahrer, steckte der Schreck im Interview mit RTL am Freitag noch in den Knochen. Er hatte den Vorfall mit einer am Lenker befestigten Kamera aufgezeichnet. "Ich hatte Angst um das Leben meines Freundes", so Mockenhaupt, der nicht nachvollziehen konnte, dass der SUV-Fahrer noch mit ihnen habe diskutieren wollen. "Wo zieht man die Grenze", fragt der Sportler. Dass man angehupt oder geschnitten werde, bleibe nicht aus. "So was habe ich aber noch nicht erlebt".

Quellen:"Siegener Zeitung" (Bezahlartikel) / RTL / Youtube