Auf Sylt hat ein Spaziergänger ein Auto neben einem Feldweg entdeckt. Die alarmierte Polizei entdeckte im Fahrzeug eine Leiche im Löschschaum.

In der Nähe von Westerland auf Sylt ist ein Toter in einem Auto gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Flensburg am Freitag mitteilten, handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann, der auf der Insel lebte und arbeitete. In dem schwarzen Wagen war offenbar ein Feuerlöscher entleert worden. Die Todesursache war noch unklar.

Leiche in Auto auf Sylt

In diesem Auto fand die Polizei eine männliche Leiche © Polizeidirektion Flensburg

Am Donnerstagvormittag hatte ein Spaziergänger die Polizei wegen eines verdächtigen Fahrzeugs auf einem Feldweg gerufen. Die Beamten fanden dann die Leiche. Todesursache und -umstände würden noch ermittelt, hieß es nun. Die Ermittler baten um Zeugenhinweise. Es sei wichtig herauszufinden, ob das Auto schon am Dienstag dort gestand habe oder zu einer bestimmten Zeit am Mittwoch.