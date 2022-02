Rekordsprengung in Wilnsdorf: Mit mehr als 70 Metern Höhe ist die Talbrücke Rinsdorf die bisher höchste Brücke, die in Deutschland gesprengt wurde.

In Wilnsdorf im nordrhein-westfälischen Siegerland hat am Sonntag eine Rekordsprengung stattgefunden: Am Vormittag wurde die marode Talbrücke Rinsdorf an der Autobahn 45 planmäßig gesprengt. Mit mehr als 70 Metern Höhe war sie nach Angaben des zuständigen Unternehmens Autobahn Westfalen die bisher höchste Brücke, die in Deutschland gesprengt wurde. Um Punkt 11.00 Uhr drückte Sprengmeister Michael Schneider auf den Knopf.

Es habe zu 100 Prozent geklappt, sagte Schneider nach der Sprengung dem Westdeutschen Rundfunk. "Die Brücke hat sich exakt in ihr Fallbett gelegt, wie sie das sollte." Es seien keine Teile gegen die neue Brücke gefallen.

Neue Brücke wird voraussichtlich 2024 fertig

Neben den Resten der alten Brücke steht nämlich bereits ein halber Neubau: Die alte Brücke war noch einteilig, die Fahrbahnen führten also in beiden Richtungen über einen einzigen Überbau. In Zukunft soll die Autobahnbrücke aus zwei Teilen bestehen. Voraussichtlich im Jahr 2024 sollen beide Teile zusammengeschoben werden.