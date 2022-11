Rettungskräfte in Booten arbeiten nach dem Absturz eines Flugzeugs am Unglücksort. Ein Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline ist am Sonntagmorgen in den Victoriasee abgestürzt.

Tansania: Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord stürzt in Victoriasee

Flugzeugunglück im ostafrikanischen Tansania: Im Nordwesten des Landes stürzt ein Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord wegen schlechten Wetters kurz vor der Landung in den Victoriasee. Drei Menschen sterben.

Ein Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline ist am Sonntagmorgen in den Victoriasee gestürzt. Bei dem Absturz kamen mindestens drei Menschen ums Leben, wie Albert Chalamila, leitender Regierungsbeamter in der Region Kagera, bestätigte. Nach Angaben der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA befand sich die Maschine zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba.

Der Unfall habe sich etwa 100 Meter vom Flughafen entfernt ereignet, sagte ein örtlicher Polizeibeamter.

Schwere Regenfälle und dichter Nebel hätten die Landung des Flugzeugs beeinträchtigt, so Rettungskräfte vor Ort. Eine genaue Untersuchung über den Grund des Absturzes steht jedoch noch aus. Mindestens 26 der 43 Menschen an Bord wurden bei dem Absturz verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Von den 43 Menschen an Bord des Flugzeugs seien 39 Passagiere, zwei Piloten und zwei Flugbegleiter gewesen, sagte ein weiterer Beamter.

Flugzeug steht weitgehend unter Wasser

Die Rettungsaktion dauerte auch am Sonntagnachmittag an. "Die Rettungsaktion dauert an und wir stehen in Kontakt mit den Piloten", sagte ein Beamter. Das Flugzeug war auf dem Weg von der Wirtschaftsmetropole Daressalam nach Bukoba am Victoriasee. Bei dem Flugzeug soll es sich dem Beamten zufolge um eine Maschine des französisch-italienischen Unternehmens ATR handeln.

Precision Air, die größte Fluggesellschaft des ostafrikanischen Landes, bestätigte den Unfall in einer kurzen Erklärung. Ein Rettungsteam sei an den Unglücksort entsandt worden.

Örtliche Medien zeigten Videoaufnahmen, wonach das Flugzeug weitgehend unter Wasser stand. Die Einsatzkräfte versuchten, die Maschine mithilfe von Seilen und Kränen aus dem Wasser zu heben.

Victoriasee in Tansania so groß wie Bayern

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan sprach den Betroffenen des Unglücks ihr Beileid aus. "Bleiben wir ruhig, während die Rettungsarbeiten weitergehen und beten wir zu Gott, dass er uns hilft", schrieb sie im Onlinedienst Twitter.

Der Victoriasee ist das drittgrößte Binnengewässer der Welt nach dem Kaspischen Meer sowie dem Oberen See in Nordamerika. Der Victoriasee liegt im drei Ländereck von Kenia, Uganda und Tansania. Die Fläche des Sees entspricht ungefähr der Bayerns. Precision Airline ist auf touristische Flüge innerhalb Tansanias spezialisiert. Die Fluggesellschaft fliegt unter anderem den Kilimandscharo und die Serengeti an – beliebte Ziele von internationalen Touristen.