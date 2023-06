Fünf Menschen sind tot – viele Fragen bleiben offen, besonders eine: Wer trägt die Schuld an der Tragödie?

von Marc Etzold Das Unternehmen Oceangate wurde gewarnt, dass seine Tauchboote dem Druck der Tiefsee nicht standhalten könnten. Die Frage nach der Unglücksursache rückt nun in den Mittelpunkt und wird doch schwierig zu beantworten sein.

Die Hoffnung war trügerisch, aber für einige Zeit war sie da. Als die Such- und Rettungsteams am Dienstag und Mittwoch mit ihren Sonargeräten Geräusche aus dem Meer vernahmen, wurde wild spekuliert: Sind das die fünf Insassen der "Titan"? Gefangen in ihrem Tauchboot, womöglich eingeklemmt unter Überresten des "Titanic"-Wracks? Wissend oder zumindest hoffend, dass nach ihnen gesucht wird, geben sie ihren potenziellen Rettern Hinweise, wo sie sich befinden?