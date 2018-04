Die Suche nach dem vermissten Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub ist bislang erfolglos geblieben. Der 58-jährige wird seit Samstag vermisst. Der begeisterte Sportler war als Skitourengeher an der schweizerisch-italienischen Grenze unterwegs. Die Suche nach Haub im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Italien habe bislang keine Ergebnisse gebracht, sagte der Zermatter Rettungschef Anjan Truffer am Mittwoch. "Es waren täglich rund 40 bis 50 Spezialisten unterwegs, mehrere Hubschrauber. Und bei Sturm, wo wir nicht fliegen konnten, habe ich die Leute mit Pistenfahrzeuge an die Punkte gebracht, von wo sie aus zu Fuß wieder gesucht haben. Gleichzeitig wurde das ganze Ski-Gebiet abgesucht. Sämtliche Hütten, Restaurants, Biwaks, alle möglichen Orte, wo jemand verschwinden könnte, hat man bis jetzt erfolglos abgesucht. Und wie schon gesagt wurde, die Suche geht aktiv weiter. Zurzeit sind immer noch viele Leute draußen im Gelände, die nach dem Vermissten suchen." Das abzusuchende Gebiet sei sehr groß und die Verhältnisse zum Teil schwer, so Truffer. Nach Einschätzung der Rettungskräfte hat Haub nur noch minimale Überlebenschancen. Haub gehört zu den reichsten Deutschen. Die 1867 gegründeten Tengelmann-Gruppe verfügt über zahlreiche Beteiligungen, zu ihr gehört neben dem Textil-Discounter KiK unter anderem auch die Baumarktkette Obi. Haub baute Tengelmann in den vergangenen Jahren um. Das Familien-Unternehmen trennte sich nach langem Tauziehen unter anderem von der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann.