Nach dem Grubenunglück in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt sind alle eingeschlossenen Menschen gerettet worden. Das teilte die Polizei Halle über Twitter mit. Auf dem Gelände der Grube Teutschenthal war es am Freitag zu einer Verpuffung gekommen. Laut Polizei wurden bei dem Unglück zwei Menschen verletzt. Rund 35 weitere Bergleute saßen in rund 700 Metern Tiefe unter Tage fest. Nach Angaben des Landesbergamts in Halle befanden sie sich in Sicherungsräumen und wurden mit Sauerstoff versorgt. Sie seien über den intakten Schacht an die Erdoberfläche gebracht worden. Auslöser der Verpuffung war Medienberichten zufolge vermutlich ein explosives Gasgemisch, das sich gebildet hatte. In der Grube Teutschenthal arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute mineralische Abfälle deponiert.