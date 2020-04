Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die Tag für Tag Corona-Patienten behandeln, sind natürlich selbst einem enormen Infektionsrisiko ausgesetzt. Die Angst, das Virus mit nach Hause zu nehmen und seine Liebsten anzustecken, ist dementsprechend groß. Viele Ärzte und Pflegekräfte treffen Vorkehrungen, um ihre Familien vor einer Ansteckung zu schützen. Auch der Notfallmediziner Jason Barnes ließ sich etwas einfallen: Er wohnt nun im Baumhaus seiner Kinder.

"Der Hauptgrund, warum ich mich von meiner Familie isoliere, ist der Umstand, dass ich Patienten mit dem Virus behandelt habe", erklärte der 39-Jährige gegenüber "USA Today". Der Arzt aus dem texanischen Corpus Christi arbeitet in der Notaufnahme am Christus Spohn Hospital Beeville und am Christus Spohn Hospital South. "Meine Frau und meine Kinder stecken sich oft mit den Krankheiten an, die ich aus dem Krankenhaus mitbringe", erzählte Barnes weiter. Also packte er seine Sachen und beschlagnahmte das Baumhaus für sich.

It's better than in the doghouse. https://t.co/6iNr7fKRbk — KRIS 6 News (@KRIS6News) April 11, 2020

Seit drei Wochen wohnt er jetzt darin. Seine Söhne im Alter von sechs und neun Jahren würden ihr Baumhaus vermissen, aber sie wüssten, dass es einen guten Grund für diese Regelung gibt.

Arzt hofft auf Ende der Selbstisolation bis Ende April

Anfangs habe er sich überlegt, eine Wohnung zu mieten, erzählte der Mediziner. Doch der Einzug ins Baumhaus sei dann doch einfacher gewesen und er könne in der Nähe seiner Familie bleiben. "Zum Glück habe ich eine WiFi-Verbindung, also habe ich hier meinen Laptop und meine eigene kleine Kommandozentrale", sagte Barnes.

Im Großen und Ganzen gleiche sein Leben derzeit dem Camping. Das größte Problem sei das Duschen. "Die Leitung des Krankenhauses, hat es ermöglicht, bei der Arbeit zu duschen. Aber wenn ich ein paar Tage frei habe, möchte ich nicht zur Arbeit gehen, um zu duschen." Also dusche er schnell kalt mit Hilfe eines Schlauchs.

Barnes hofft, dass er bis Ende April wieder nach Hause zurückkehren kann. "Wir richten uns danach, was die CDC (Centers for Disease Control and Prevention) und der Gouverneur Greg Abbott sagen." Aber seine Frau habe das letzte Wort.